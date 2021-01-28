Равшана Куркова шокировала фанатов неожиданным преображением

Актриса Равшана Куркова, которая всегда была верна своему стилю, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Звезда сменила цвет волос и сделала новую стрижку.

Актриса Равшана Куркова, которая всегда была верна своему стилю, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Звезда сменила цвет волос и сделала новую стрижку.

Густые черные волосы были визитной карточкой Равшаны Курковой. Актриса практически не экспериментировала со своей внешностью, лишь год назад она осветлила локоны на несколько тонов. Однако недавно звезда пошла еще дальше, немало удивив поклонников.

На своей странице в Instagram Равшана поделилась снимком, на котором продемонстрировала преображение. В кадре вместо брюнетки позировала изящная блондинка с модным удлиненным каре.

"Без фильтров и макияжа", — подписала фотографию артистка.

Поклонники Равшаны Курковой неоднозначно отреагировали на смену имиджа. Многие отметили, что светлые волосы ей совершенно не идут и выразили надежду, что актриса всего лишь примерила парик.

"Мне всегда нравились твои темные волосы! Тебе так не идет новая прическа, ты потеряла свой шарм"; "Очень красивая. Но с темными и длинными волосами смотрелась куда эффектнее"; "Красиво! Но темные волосы были вашей изюминкой", — написали фолловеры в комментариях.

В соцсети Куркова отметила, что этот бьюти-эксперимент был необходим для роли в новом проекте. Подробностей артистка раскрывать не стала.