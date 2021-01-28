Журавко описал сценарий полного разрыва Россией всех связей с Украиной

По словам бывшего депутата Верховной рады, Украина держится на плаву только благодаря России.

Одесский националист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook выразил радость по поводу того, что последний памятник Владимиру Ленину на Украине снесли.

«Пока мы спали, какие-то неизвестные "добродії" снесли последний на Украине памятник красному "оккупанту" Ленину. Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов в селе Старые Трояны Измаильского района на Одесщине. Однако ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало. Также рядом, в селе Холмское Арцизского района, был обнаружен бюст идеолога коммунизма Маркса», — сообщил Стерненко.

В беседе с информационным издание Nation News экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, что таким образом радикалы пытаются отобрать будущее у простых жителей страны. До сих пор на территории Украины живут «нормальные люди», которые не готовы потерять советское наследие, полагает спикер. Им нужно остерегаться националистов, вроде Стерненко, которые ведут страну в неправильном направлении.

«Они воюют с мертвыми, обелисками, с настоящими героями, которые принесли победу и славу государству. Изверги, пришедшие на крови, отбирают будущее у нормальных, полноценных и здравомыслящих людей, которые хотят мира, дружить с Россией, работать, растить детей. Без истории нет будущего, нет государственности. Когда люди забывают свое прошлое, они начинают войны, которые приносят разруху, кровь, порабощение. Все это приводит к разрушению целой страны», — заявил экс-депутат.

Как страна Украина перестала существовать еще в 2014 году, добавил Журавко. Тогда Основной закон государства просто «изувечили». Если Москва перестанет искать точки соприкосновения с Киевом, то физическое существование Украины в прямом смысле окажется под угрозой. Современный Киев «держится на плаву» только благодаря России, подчеркнул спикер.

«Если бы сегодня Россия фундаментально прекратила все связи с Украиной, остановила совместный бизнес, прекратила поставлять газ Киеву, Украины бы не было уже. Те, кто у власти на Украине сегодня, друг друга бы уже разорвали. Кровавый режим как был при Порошенко, так он и остался при Зеленском», — подытожил Журавко.

Справка ПС

Снос памятников Ленину на Украине входит в понятие «декоммунизации». Это полноценный общественно-политический процесс, который закреплен в стране конституционно — законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». Он подразумевает переименование всех объектов, названия которых могут отсылать к СССР, а также снос скульптур и памятников, «пропагандирующих коммунистические идеи».