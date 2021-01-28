Москвичка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

Водитель Porsche Cayenne сбил женщину, переходившую дорогу в соответствующем месте. Пострадавшая получила травмы.

Водитель Porsche Cayenne сбил женщину, переходившую дорогу в соответствующем месте. Пострадавшая получила травмы.

Утром в районе дома №3 по Кузнецовской улице произошло ДТП. Водитель Porsche Cayenne сбил человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Известно, что 38-летняя женщина, попавшая под колеса автомобиля, получила травмы. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Также в Москве электропоезд сбил невнимательного пешехода возле железнодорожной станции "Дегунино", сообщал ФАН. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.