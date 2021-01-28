Задержанный за драку в Москве уроженец Чечни шел по компасу к границе Латвии

Дебошир устроил потасовку с сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции 23 января в Москве, а после сбежал. Позднее его поймали в Псковской области.

Дебошир устроил потасовку с сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции 23 января в Москве, а после сбежал. Позднее его поймали в Псковской области.

Правоохранители задержали нашли мужчину, когда он находился в лесном массиве. При себе у него были два компаса, а также деньги, карта и еда. Он не оказывал сопротивление, но пытался сбежать от полицейских, сообщает издание LIFE.

Позднее его привезли на допрос к московским следователям, где он признал свою вину в произошедшем. Хулигану уже предъявили обвинение по одному делу, еще в двух других он проходит в качестве подозреваемого. Расследование всех обстоятельств события продолжается.