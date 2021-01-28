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16:08   28 Января 2021
Общество

Путин сравнил смертность от коронавируса в России и за рубежом

Путин сравнил смертность от коронавируса в России и за рубежом

Показатели смертности среди пациентов с коронавирусом в России значительно ниже, чем в других странах. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Число вылечившихся от коронавируса россиян ежедневно превышает количество заболевших, обратил внимание Путин в ходе рабочего завещания с членами кабмина. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабильно улучшается.

Всего 12 человек на 100 тыс. населения в настоящий момент болеют COVID-19. Показатели заболеваемости коронавирусом в некоторых зарубежных странах в четыре раза выше, отметил президент России.

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#путин #смертность #коронавирус

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