Снайперская дуэль Зайцева и Кенига. Миф или реальность Сталинградской битвы

Эксперты The National Interest считают, что знаменитую историю могли выдумать, чтобы воодушевить солдат.

Советский снайпер Василий Зайцев — один из лучших воинов Великой Отечественной войны, который за годы сталинградской битвы уничтожил 225 солдат и офицеров армии Третьего рейха. Одним из самых известных моментов битвы за город Сталина стала дуэль Зайцева с Эрвином Кенигом — начальником школы снайперов в Цоссене (по другим данным его звали Хайнц Торвальд), в результате которой советский боец одержал победу.

Противостояние двух профессионалов легло в основу художественного фильма «Враг у ворот» (2001 год) с актером Джудом Лоу в главной роли. Эксперты консервативного издания The National Interest (NI) исследовали подробности легендарной дуэли и пришли к выводу, что правды в этой истории не больше, чем в голливудском фантастическом боевике.

Взяли на живца

Охваченный огнем Сталинград, практически полностью разрушенный многочисленными бомбардировками, стал главной ареной для настоящих профессионалов военного времени — снайперов. Чтобы поймать в перекрестие прицела немецкого аса Эрвина Кенига Зайцеву пришлось провести в неподвижном состоянии почти три дня. Нацистского убийцу советские солдаты взяли хитростью.

Василий Зайцев действовал не один: ему помогал снайпер Николай Куликов. Вместе они заняли позицию перед большим открытым пространством и принялись выслеживать Кенига. До этого он смог ранить двух других опытных снайперов, воевавших на стороне СССР, поэтому у Зайцева не было сомнений, что они столкнулись с настоящим знатоком своего дела.

Спустя сутки боевые товарищи начали настороженно поглядывать на металлический лист, лежащий в отдалении и накрытый обломками кирпичей. Когда после пробного выстрела Куликова лист немного сдвинулся с места, бойцы поняли: перед ними укрытие противника. Чтобы убедиться в этом, солдаты наблюдали за позицией еще полтора дня.

Когда в очередной раз небо осветило солнце, Куликов и Зайцев увидели еле заметные блики у самого края металлического листа. Получив подтверждение своим догадкам, снайперы решили обмануть немецкого аса. Куликов начал очень медленно поднимать пустую каску над укрытием, имитируя выглядывающего бойца. Эрвин Кениг попался: он выстрелил и продырявил каску, а после этого немного выглянул из укрытия, чтобы проверить попадание. Этих нескольких секунд хватило Зайцеву. Он прицелился и поразил противника.

Миф или реальность

Это очень известная история, однако едва ли она имеет под собой реальную основу, полагает британский историк Франк Эллис. В 2013 году он опубликовал книгу «Сталинградский котел», в которой привел аргументы о том, что легендарной снайперской дуэли в действительности не было.

Во-первых, если элементарно проверить немецкие источники, ни в одном из них не будет и слова про некоего офицера Эрвина Кенига. К тому же во время битвы за Сталинград (1942–1943 годы) ни в Цоссене, ни даже в Берлине не было ни одной «снайперской школы». Если обратиться к трактовке тех событий со стороны Зайцева, то можно заметить, что советский боец, по обыкновению отмечавший даты событий Сталинградской битвы, ни словом не обмолвился о конкретном дне победы над самым главным противником.

«С учетом широкого интереса к этой дуэли и тогда, и после войны, поражает, что ни в одном советском источнике нет точной даты поражения Кенига», — пишет Франк Эллис.

Во-вторых, Зайцев пишет, что заметил отблеск солнца в прицеле Кенига, однако тогда немецкие позиции были обращены к востоку. Чтобы небесное светило действительно отразилось в окуляре снайперской винтовки офицера Третьего рейха, он должен был смотреть на запад. Также вызывает сомнение, что опытный немецкий снайпер действительно мог не просчитать этот момент и так просто «проколоться».

В воспоминаниях Зайцев также утверждает, что он вместе с Николаем Куликовым обыскал мертвого Кенига и отдал его документы командиру. Однако до сих пор не известен ни один источник, где указывались бы данные погибшего снайпера.

В битве за Сталинград и СССР, и нацистская Германия действительно выдвигали целые орды снайперов, которые сражались ежедневно. Вполне возможно, что Василий Зайцев действительно в тот день убил неизвестного бойца Третьего рейха со снайперской винтовкой. Но с уверенностью говорить о том, что это был «сверхснайпер», попавшийся на уловку с солнечным бликом, нет никаких оснований, полагает историк.

Вероятнее всего, дуэль Василия Зайцева и Эрвина Кенига является простым мифом, который придумали для воодушевления советских солдат на передовой. Ведь писатель и военный корреспондент Василий Гроссман описывал Зайцева, как человека, «не обидевшего за свою жизнь ни одного живого создания, пока ненависть к немецким завоевателям не заставила его взяться за винтовку». Такая характеристика не может не вызывать подозрений.

Стране, которая потеряла миллионы человек в кровопролитной войне, вполне можно простить то, что она нуждалась в героях, делают вывод авторы The National Interest.