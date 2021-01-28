Тройной удар: Миронов, Прилепин и Семигин планируют стать второй партией в России

А станет ли союз Святой Троицей, тремя в лодке Джерома или героями Крыловской басни — решать избирателю.

Музей современной истории России в Москве не только хранит память о политически важных событиях для государства, но и становится площадкой для них. Если в прошлом году здесь создавалась партия Захара Прилепина «За правду», то в этом упомянутое движение объединилось со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».

И хоть в коротком варианте названия последние не фигурируют, сопредседатель новой объединенной партии «патриот» Геннадий Семигин во время своей пламенной речи печальным не выглядит. Чего не скажешь о слегка растерянном Захаре Прилепине, который еще месяц назад утверждал, что слухи о предстоящем объединении — не более, чем слухи. Тогда же писатель отметил, что примыкать ни к кому не планирует, разве что готов принять единомышленников в свой круг.

Собравшиеся в колонном зале тоже разделились на два лагеря по настроенческому признаку. Одни радостно аплодируют, приговаривая, что подписание манифеста — исторический момент. Другие — например, депутат Госдумы Елена Драпеко — сетуют в частных беседах, что не все новоиспеченные однопартийцы — люди рукопожатные.

К слову, именно в этот момент на авансцене в помпезных царственных интерьерах рукопожатие и происходит. Да еще какое!

Пока три сцепившиеся ладони со всех ракурсов фотографируют журналисты, три головы (чем не Змей Горыныч) думают, как вывести общее детище на второе место в предстоящей избирательной кампании. По крайней мере, такую планку на выборах в нижнюю палату парламента 2021 спикеры озвучили минуту назад.

А через еще пять минут эсер Миронов заявит прессе, что все трое договорились на берегу: председателем останется он, у Прилепина и Семигина — гордые звания сопредседателей. Лидер думской фракции уверит, что все довольны и делить ничего не придется. Тезис этот уже даже проиллюстрировали, ведь папку с манифестом каждому политику подавала отдельная девушка: белый верх, черный низ, высокий каблук — вот уж действительно, нетленная классика, которая способна заставить мужчин забыть о всех разногласиях.

Пока директор музея торжественно несет один из экземпляров документа в архивы, можно рассказать, о чем же договорились борцы за справедливость, правду и патриотизм. В сформулированных не без доли популизма пунктах и искоренение коррупции, и «наезд» на богатых, и традиционные лозунги о доступном образовании и гарантированной медицине.

«Новые рабочие места, а не новые яхты миллиардерам», — звонко декларирует ведущий.

А в лицах не самых малообеспеченных почетных гостей читается мысль: «Но ведь на новых яхтах тоже есть рабочие места!»

В интервью корреспонденту «Политике Сегодня» Прилепин скажет, что из манифеста настоятельно просил убрать восклицательные знаки, но интонация ведущего поставила их обратно, и градус пафоса нисколько не снизился. Кажется, даже нарядная люстра, имитирующая свечи, возрадовалась, что в зале происходит что-то достойное ее праздничного огня. И ничего, что сама атмосфера с имперскими сюжетами на потолке как будто спорит с левыми идеями, о которых так много сказано слов. Главное — не как, а что!

«Я марксистка», — игриво подчеркивает Драпеко, находясь в здании-памятнике московского классицизма конца XVIII века.

Потом восторженно рассуждает об Отечественной войне 1812 года, пока Миронов размышляет о Гитлере, а Прилепин — о «предсоциалисте», давшем портрет русского мужика, Некрасове. Правда, по поводу происходящего все же вспоминается с опаской шедевр другого русского поэта. Только не очень понятно, кто из лидеров новорожденного объединения лебедь, кто — рак, а кто — щука.