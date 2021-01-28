Спасатели рассказали об эвакуации семьи из Ямальской тундры

Ямальские спасатели помогли застрявшим в тундре северянам, эвакуировав их в районный центр. В поиске людей принимали участие трое сотрудников МЧС.

Ямальские спасатели помогли застрявшим в тундре северянам, эвакуировав их в районный центр. В поиске людей принимали участие трое сотрудников МЧС.

По предварительным данным, семья оленеводов с двумя маленькими детьми оказалась в опасности из-за сломанного снегохода. Отмечается, что транспорт остановился в 35 километрах от села Яр-Сале. Кочевники были тепло одеты и не успели замерзнуть, сообщало издание "Ямал-Регион".

Причина произошедшего инцидента пока не установлена. Предполагается, что снегоход был технически неисправен. Семью кочевников доставили в районную больницу, где их осмотрели врачи. Медики сообщили, что состоянию здоровья граждан ничего не угрожает.