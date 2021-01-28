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15:56   28 Января 2021
Общество

Вице-премьер РФ поручила регионам контролировать вакцинацию от COVID-19

Вице-премьер РФ поручила регионам контролировать вакцинацию от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила региональным властям постоянно контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Премьер высказалась против введения в стране "паспортов вакцинации", так как выданных сертификатов о сделанной прививке вполне достаточно. Этот документ уже утвержден в Министерстве здравоохранения РФ.

Голикова также сообщила, что на территории страны работают более 3 тыс. пунктов, где можно сделать вакцинацию от коронавируса. И с каждым днем их количество становится больше. Об этом она рассказала во время рабочей встречи российского правительства с президентом Владимиром Путиным.

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#путин #вакцинация #голикова

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