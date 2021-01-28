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15:55   28 Января 2021
Общество

Мособлсуд признал законным продление срока ареста Навального на 30 дней

Мособлсуд признал законным продление срока ареста Навального на 30 дней

Алексея Навального оставили под арестом в "Матросской тишине" по решению суда. Заседание, на котором решат, будет ли условный срок блогера заменен на реальный, пройдет 2 февраля.

Скандально известный блогер Алексей Навальный останется под арестом по решению Мособлсуда. Он признал законным продление срока его задержания на 30 суток.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он возвращался из Берлина, где он проходил лечение. Блогер взят под стражу за систематические нарушения по делу "Ив Роше".

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#суд #тюрьма #навальный

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