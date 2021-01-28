Ведущий "В мире животных" Николай Дроздов появился в TikTok

Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов зарегистрировался в TikTok и опубликовал приветственное видео для фанатов.

Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов зарегистрировался в TikTok и опубликовал приветственное видео для фанатов.

В ролике он здоровается с поклонниками голосом, знакомым всем с детства. На фоне играет музыка из передачи "В мире животных", которая выходила в эфир с 1968 по 2019 годы.

Ученый завел аккаунт в популярной у молодежи соцсети, чтобы давать молодым людям "добрые советы". Зарегистрироваться на платформе ему посоветовал приятель, и профессор с радостью принял предложение. Он собирается выходить на связь раз в неделю, при этом контент не будет похож на его программу. Место ведущего популярного телешоу займет его подготовленный преемник.

"Передача имела 50 лет прекрасной службы, я подготовил преемника. Я преподаю, веду научную работу, не буду же я о происхождении Вселенной в TikTok рассказывать", — заявил Дроздов в беседе с изданием "Подъем!".

Дроздов является ученым-зоологом и биогеографом, доктором биологических наук и профессором МГУ. Программу "В мире животных" он вел с 1977 по 2019 годы.