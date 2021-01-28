Сахалинского депутата могут выгнать из КПРФ из-за ролика в TikTok

Жители региона просят власти о проверке политика

Депутат Собрания Тамаринского городского округа Сахалина Сергей Булатов выложил видеоролик в социальной сети TikTok, в котором спел песню с использованием ненормативной лексики в присутствии детей. За свой проступок народный избранник может поплатиться партийным билетом КПРФ, сообщил РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин.

«Они [депутаты партии] рассмотрят этот поступок с учетом его [Булатова] объяснений, с учетом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности», — рассказал Ашихмин.

Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина также озадачен поведением Булатова и попросил полицию и прокуратуру дать оценку действиям депутата.

На данный момент видеоролик удален из профиля народного избранника.