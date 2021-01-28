Михеев рассказал об итогах телефонного разговора Путина и Байдена

Никаких иллюзий по поводу звонка американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с предложением нормализации отношений питать не нужно, потому, что нормализации не произойдет.

Никаких иллюзий по поводу звонка американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину с предложением нормализации отношений питать не нужно, потому, что нормализации не произойдет.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Сергей Михеев, комментируя телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, который состоялся вечером во вторник, 26 января по инициативе американской стороны.

Администрация Дональда Трампа – предшественника Байдена на посту президента США – откладывала продление российско-0американского Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-III), срок которого истекал 5 февраля 2021 года.

«Трамп вообще, я так понимаю, рассчитывал только на одно: на гонку вооружений и новые заказы для военно-промышленного комплекса», — предположил Сергей Михеев.

При этом, по его словам, неожиданностью стало то, что Байден предложил Путину продлить этот договор не на год, а сразу на пять лет. Это говорит о том, что американцев все-таки напугали российские успехи в области вооружения.

«Многие говорили, что российское новейшее гиперзвуковое оружие – это все ерунда и ничего не значит. Значит! И предложение американцев продлить договор подтверждает, что они признают проблемы в балансе сил, — подчеркнул политолог. — Во всяком случае американцы не уверены в том, что им однозначно выгоден выход из этого договора, поэтому они и решили его продлить, тем более, что им это ничего не стоит».

При этом Сергей Михеев призвал не убаюкиваться и не очаровываться предложением Байдена по нормализации отношений, потому что этот вопрос является в нынешней ситуации вторичным.

В реальности, объяснил политолог, конкуренция идет по другим направлениям. Если судить по последним годам, можно выделить два основных направления давления на Россию – раскачивание ситуации на постсоветском пространстве и дестабилизация обстановки внутри самой России.

«И попутно продолжаются экономические санкции в отношении нашей страны, которые вводятся с целью экономически ослабить Россию. Борьба ведется на этих трех направлениях, — подчеркнул Михеев. — А ядерное вооружение – это вещь в значительной степени вторичная. Военный баланс несомненно важен, но все понимают, что никто не готов применять друг против друга ядерное оружие, потому что за этим последует третья мировая война, взаимное уничтожение, полный хаос и поражение для всех».

Поэтому, подчеркнул политолог, сам факт того, что Байден сам вышел на Путина, чтобы продлить СНВ-III – это хорошо. Но нет никакого смысла умиляться по этому поводу, потому что США не прекратят давления на Россию.

По мнению Михеева, уже предпринятые попытки дестабилизировать ситуацию в РФ не проводились бы, если бы не были санкционированы американским внешнеполитическим ведомством. Тем более, что Байден, позвонив Путину с предложением продлить договор, одновременно выдвигает свои какие-то требования и претензии.

«Один президент звонит другому президенту и говорит: "мы в принципе за нормализацию, но мы не довольны этим и тем ,и пятым-десятым…" Мне вот интересно а наш президент сказал в ответ, что нас тоже многое не устраивает, и, например, очень беспокоит угнетение негров в Америке? Было бы неплохо сказать», — отмечает политолог.

А пока, по его словам, получается, что в отношении России постоянно высказываются какие-то претензии, хотя у тех, кто эти претензии выдвигает, достаточно своих косяков, на которые Россия тоже могла бы обратить внимание.

При этом предложение со стороны США продлить СНВ-III, добавил Михеев, было вызвано тем, что американцев напугали успехи России. Но при этом самим США на данном историческом этапе было выгодно продлить договор.

Однако здесь тоже есть интересные моменты – тем, кто рассчитывал на усиление американского давления на Россию с приходом Байдена в Белый дом было не очень приятно то, как президент США позвонил Владимиру Путину с предложением нормализации отношений.

«Как-то это на фоне всех этих митингов звучит не очень приятно для тех, кто эти митинги организовывал. Что ж такое, люди выходят, выполняют инструкции американских кураторов, а тут американский президент сам звонит, и кому звонит – Путину, а не жене Навального», — иронизирует Михеев.

Кроме того, в России в правящих кругах есть такие «уперто-прозападные» группы, которые теперь, после звонка Байдена, очарованные его предложением нормализовать отношения. начнут призывать пойти навстречу США, или во всяком случае не делать резких движений. Хотя скорее всего, на этом «все конфеты» закончатся, да и сам Байден дал это понять, добавил Михеев в заключение. Но, в любом случае, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация.