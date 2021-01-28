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15:16   28 Января 2021
Общество

Telegram запустил функцию переноса переписок из WhatsApp

Telegram запустил функцию переноса переписок из WhatsApp

Мессенджер Telegram выпустил новой обновление, благодаря которому пользователи могут переносить переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp.

Как сообщается, обновление 7.4 для iOS поможет перенести в Telegram историю переписок из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Кроме того, пользователи смогут удалять созданные ими группы для всех участников, а также секретные чаты из списка и историю звонков. Изменения коснулись и голосовых чатов. Сервис добавил возможность регулировать громкость голосовых сообщений для отдельных участников.

Мессенджер WhatsApp с начала января потерял более 30 миллионов пользователей. Массовый отток юзеров связан с новыми правилами сервиса, согласно которым WhatsApp начнет делиться информацией с Facebook и другими приложениями, входящими в корпорацию. В результате пользователи стали переходить в Signal и Telegram. После этого WhatsApp объявил о переносе срока введения нового соглашения с 8 февраля на 15 мая.

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