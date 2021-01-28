Telegram запустил функцию переноса переписок из WhatsApp

Мессенджер Telegram выпустил новой обновление, благодаря которому пользователи могут переносить переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp.

Мессенджер Telegram выпустил новой обновление, благодаря которому пользователи могут переносить переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp.

Как сообщается, обновление 7.4 для iOS поможет перенести в Telegram историю переписок из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Кроме того, пользователи смогут удалять созданные ими группы для всех участников, а также секретные чаты из списка и историю звонков. Изменения коснулись и голосовых чатов. Сервис добавил возможность регулировать громкость голосовых сообщений для отдельных участников.

Мессенджер WhatsApp с начала января потерял более 30 миллионов пользователей. Массовый отток юзеров связан с новыми правилами сервиса, согласно которым WhatsApp начнет делиться информацией с Facebook и другими приложениями, входящими в корпорацию. В результате пользователи стали переходить в Signal и Telegram. После этого WhatsApp объявил о переносе срока введения нового соглашения с 8 февраля на 15 мая.