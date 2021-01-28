В Ставрополье скончался герой Советского Союза Владимир Ткачев

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил через Instagram о смерти 95-летнего Владимира Ткачева. Покойный был Героем СССР и Почетным гражданином Невинномысска.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил через Instagram о смерти 95-летнего Владимира Ткачева. Покойный был Героем СССР и Почетным гражданином Невинномысска.

Молодой Ткачев совершил подвиг в 1944-м году. При форсировании реки Дунай он первым оказался на вражеском берегу. Несмотря на атаки противника, будущий Герой СССР сделал все, чтобы операция на данном участке была успешно выполнена.

После войны он связал свою жизнь сначала с производством, а затем со строительством, внеся солидный вклад в развитие региона.