Путин отметил опережение в графике производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины против COVID-19 в России идет с опережением графика, заявил в четверг, 28 января, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Производство вакцины против COVID-19 в России идет с опережением графика, заявил в четверг, 28 января, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, об этом докладывал глава Минпромторга Денис Мантуров. Активное производство препарата имеет особо важное значение в связи с началом массовой вакцинации, отметил президент.

Путин уточнил, что вакцинацию от коронавируса должны пройти примерно 68 млн россиян, поскольку в ходе прививочной кампании против гриппа уколы получили почти 70 млн человек.

"Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией", — сказал он.

Президент также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить о ходе вакцинации. Он напомнил, что она началась практически две недели назад, 18 января.