Лукашенко рассказал о вскрытых спецслужбами попытках "взрывать дома и улицы"

Спецслужбы Белоруссии предотвратили террористические акты, организаторы которых планировали серию взрывов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Спецслужбы Белоруссии предотвратили террористические акты, организаторы которых планировали серию взрывов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, правоохранители раскрыли каналы, с помощью которых осуществлялись поставки боеприпасов и взрывчатки из-за рубежа. К настоящему моменту все причастные к этому преступлению задержаны.