14:53 28 Января 2021Общество
Лукашенко рассказал о вскрытых спецслужбами попытках "взрывать дома и улицы"
Спецслужбы Белоруссии предотвратили террористические акты, организаторы которых планировали серию взрывов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Спецслужбы Белоруссии предотвратили террористические акты, организаторы которых планировали серию взрывов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, правоохранители раскрыли каналы, с помощью которых осуществлялись поставки боеприпасов и взрывчатки из-за рубежа. К настоящему моменту все причастные к этому преступлению задержаны.
"Со временем комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу возили их", — заявил Лукашенко.