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14:53   28 Января 2021
Общество

Лукашенко рассказал о вскрытых спецслужбами попытках "взрывать дома и улицы"

Лукашенко рассказал о вскрытых спецслужбами попытках "взрывать дома и улицы"

Спецслужбы Белоруссии предотвратили террористические акты, организаторы которых планировали серию взрывов. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, правоохранители раскрыли каналы, с помощью которых осуществлялись поставки боеприпасов и взрывчатки из-за рубежа. К настоящему моменту все причастные к этому преступлению задержаны.

"Со временем комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу возили их", — заявил Лукашенко.

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#минск #белоруссия #лукашенко

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