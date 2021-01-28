Президент Белоруссии объявит об амнистии, только в случае наличия политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность объявить амнистию, если докажут, что в стране есть политзаключенные. Об этом сообщают СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность объявить амнистию, если докажут, что в стране есть политзаключенные. Об этом сообщают СМИ.

Глава государства призвал показать тех, кто задержан или арестован по политическим мотивам.Кроме того, он попросил указать "хоть на одну политическую статью в Уголовном кодексе". После их немедленно помилуют.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдавать биометрические паспорта.