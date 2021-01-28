14:49 28 Января 2021Политика
Президент Белоруссии объявит об амнистии, только в случае наличия политзаключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность объявить амнистию, если докажут, что в стране есть политзаключенные. Об этом сообщают СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность объявить амнистию, если докажут, что в стране есть политзаключенные. Об этом сообщают СМИ.
Глава государства призвал показать тех, кто задержан или арестован по политическим мотивам.Кроме того, он попросил указать "хоть на одну политическую статью в Уголовном кодексе". После их немедленно помилуют.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдавать биометрические паспорта.