ФСБ раскрыла имена сторонников Гитлера на Украине в годы войны

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы к годовщине «киевского процесса».

Пока в городе Нюрнберг в 1945–1949 годах судили бывших руководителей Третьего рейха, власти Киева устроили собственный «нюрнбергский процесс» над нацистскими преступниками, которые действовали на Украине. С 17 по 28 января 1946 года в столице проходило судебное заседание, по итогам которого 12 человек приговорили к смертной казни через повешение, а еще троих отправили в лагеря.

К 74-Й годовщине тех событий ФСБ России впервые обнародовала архивные документы и протоколы суда с обвинительным приговором сторонникам Адольфа Гитлера. Фотографии нескольких страниц опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Встати, суд йде

Легионы Третьего рейха захватили Киев 19 сентября 1941 года, и уже через несколько дней приступили к истреблению всех украинских евреев. По официальным данным, за годы Второй мировой войны в стране от рук нацистов погибло более четырех миллионов человек. После окончания боевых действий власти задумались о полноценном суде над преступниками, которые действовали непосредственно на территории Украины.

Следствие провели в Москве, после чего 22 тома дела передали властям украинской ССР. 17 января в здании Дома Красной Армии (ныне Дом офицеров на улице Грушевского в Киеве) перед Фемидой предстали 15 подсудимых. Один человек был уроженцем Австрии, все остальные – коренные немцы. Во время войны они занимали должности начальников лагерей для военнопленных, комендантов украинских городов, военнослужащих дивизии СС и руководителей жандармерии.

Самым высокопоставленным военнослужащим был генерал-лейтенант Пауль Шеер, который руководил охранной полицией и жандармерией Полтавской и Киевской областей. Один из пунктов приговора гласил, что Шеер лично отдал патрулям полиции приказ стрелять в любого, кто покажется на улицах Киева после наступления темноты. Он также устраивал в городе облавы, угонял украинцев в немецкое рабство, руководил массовыми расстрелами.

Еще одним «языком» был генерал-лейтенант полиции Карл Буркхардт. Он также отправил из Донбасса в Германию больше 50 тысяч человек в качестве рабов, под видом «борьбы с советскими партизанами» расстреливал мирных жителей. По приказу офицера СС Георга Хейниша в октябре 1942 года дивизия расстреляла несколько тысяч детей. Перед этим для всех школьников он ввел обязательную трудовую повинность.

Также в документах зафиксированы имена других преступников: обер-ефрейтора дивизии СС «Викинг» Ганса Изенмана и командира роты охранного батальона унтер-офицер Вилли Майера. Ни они, ни другие подсудимые свою вину не признавали. Только через несколько дней после начала процесса нацисты сдались под напором многочисленных показаний свидетелей.

Обвиняемых предоставили адвокатов. Те пытались убедить суд, что нацисты «просто выполняли приказы» сверху, и все вышеперечисленное совершали против своей воли. В отличие от речей прокуроров и судей, выступления стороны защиты по радио не транслировались и в газетах не публиковались.

Приглашение на казнь

28 января 1946 года судьи объявили свое решение: 12 человек (наиболее высших рангов) приговорили к смертной казни через повешение, а троих солдат сослали в лагеря на срок от 15 до 20 лет. В то время в СССР смертная казнь осуществлялась только через расстрел, однако указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года разрешал «вешать» нацистских преступников, «чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением».

29 января на площади Калинина (сейчас Майдан Независимости) преступников казнили. За процессом наблюдало около двух тысяч местных жителей. В момент казни веревка на шее подполковника Георга Трукенброда порвалась. Неписанные правила казней, по которым такого осужденного следовало помиловать, украинцы решили проигнорировать. Веревку заменили, и Трукенброд был казнен повторно.

Мнение эксперта

Рассекречивание исторических документов – это всегда «дело со знаком плюс», даже если архивные бумаги проливают свет на не самые героические моменты в летописи какой-либо страны. Таково мнение кандидата исторических наук, доцента СПбГАСУ Евгения Гурьева. Он уверен, что публикация документов ФСБ на пользу отношениям Москвы и Киева не пойдет, но, вполне возможно, поможет справиться с волной неонацизма, которая уже давно зарождается на Украине.

«Благодаря подобным публикациям документов исторических "перегибов" и переписываний итогов стало объективно меньше. Об этом нужно говорить, тем более сейчас, на фоне борьбы с неонацизмом на Украине. Другое дело, что эта информация вряд ли дойдет до населения страны, вряд ли повлияет на антироссийскую и националистическую политику Киева. А украинцам следовало бы помнить, что нацисты творили на их территории», — подчеркнул эксперт.

Чем больше архивных документов вводится в научный оборот, тем лучше. На российско-украинские отношения это никак не повлияет, но отдельные сограждане президента Владимира Зеленского могут сделать соответствующие выводы, подытожил Гурьев.

Справка ПС

Полный список имен нацистских преступников, осужденных 28 января 1946 года: П. Шеер, К. Буркхардт, Г. Трукенброд, Г. Хейниш, Э. фон Чаммер унд Остен, О. Валлизер, В. Геллерфорт, Э. Кноль, Ф. Беккенгоф, Г. Изенман, Э. Иогшат, В. Майер, И. Лауэр, А. Шадель, Б. Драхенфельс-Кальювери.

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