Разработанный в США гель защищает от беременности на 100%

Ученые из Университета штата Северная Каролина разработали уникальный гель, который одновременно защищает от ВИЧ, заменяет виагру и является контрацептивом.

Ученые из Университета штата Северная Каролина разработали уникальный гель, который одновременно защищает от ВИЧ, заменяет виагру и является контрацептивом.

Средство 3 в 1 изготовлено из полимерной основы карбомера акриловой кислоты. Кроме того, в состав геля входят противозачаточный госсипол и противовирусный препарат из группы нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, рассказали американские исследователи.

В ходе экспериментов с участием свиней ученые выяснили, что разработанное ими средство за 30 секунд уничтожило 100% сперматозоидов животных. При использовании геля с меньшей концентрацией госсипола мужские половые клетки погибали за 180 секунд. Дополнительное исследование с участием 18 лабораторных крыс подтвердило противозачаточный эффект нового средства. При этом использование геля стимулировано самцов на частое спаривание и провоцировало быструю эрекцию.