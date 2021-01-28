Задержанный за потасовку с правоохранителями уроженец Чечни признал вину

Следователи допросили уроженца Чечни по делу о нападении на сотрудников ОМОН в Москве. Злоумышленник признал свою вину.

Следователи допросили уроженца Чечни по делу о нападении на сотрудников ОМОН в Москве. Злоумышленник признал свою вину.

Мужчине предъявили обвинение по одному эпизоду, также в его отношении рассматриваются еще два инцидента.

Задержанный устроил драку в Москве на незаконной акции, а после сбежал в Псковскую область, где его нашли правоохранители, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина собирался пересечь границу с Латвией, имея при себе два компаса, карту и мобильный телефон.