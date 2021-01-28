Колташов: Литва в полной мере ощутила уход российско-белорусского транзита

Транзитный грузопоток, проходивший через территорию и морские порты Литвы, потерян страной на долгие годы. Это стало результатом крайне недальновидной политики литовских властей, и лишает республику перспектив развития в будущем.

Транзитный грузопоток, проходивший через территорию и морские порты Литвы, потерян страной на долгие годы. Это стало результатом крайне недальновидной политики литовских властей, и лишает республику перспектив развития в будущем.

Об этом в беседе с изданием Baltnews заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя сообщения об утверждении российским правительством проекта соглашения с Белоруссией о переориентации белорусских нефтепродуктов, предназначенных для отправки в Европу, из портив Литвы в российские порты.

Договор, как отмечалось, заключен на срок до конца 2023 года и может быть продлен автоматически. Экспорт российских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в текущем году.«»

По словам Василия Колташова, Литва уже прочувствовала последствия от ухода транзитного грузопотока, а потеря белорусских нефтепродуктов вместе с другими товарами, которые Литва как экономический транзитер пропускала через свою территорию, негативно отразится на ее будущем.

«Основной идеей коммерческого планирования является учет перспективы, и эта перспектива для Литвы очень неблагоприятная. С такими последствиями от действий литовских государственных дам и мужей Клайпедский порт обречен. Нет у него никакой перспективы, потому что с потерей белорусского транзита он теряет все, а русского транзита там тоже не будет», — объяснил экономист.

Спад работоспособности Клайпедского порта и отказ от инвестиций в его структуру отразится на экономике всей страны, так как сократятся поступления в бюджет Литвы. При этом инвесторы неизбежно скорректируют свои планы по капиталовложениям в литовскую экономику, что приведет к сжатию рынка.

«Литва недополучит значительные суммы денег и транзитной выгоды. В результате внутренний спрос будет ослаблен, инфраструктура в существующем виде не будет востребована и начнет разрушаться. Следовательно, это угасающая экономика. При такой ситуации правильной стратегией являются не новые капиталовложения, а извлечение капиталов», — прогнозирует Колташов.

По его словам, любой предприниматель будет выводить прибыль из угасающего рынка, а не вкладывать в него. То есть все те амортизационные отчисления, предназначенные для обновления основных фондов, будут выведены из экономики и переведены в строительство новых предприятий в другом месте, возможно, даже в Ленинградской области, куда переориентированы потерянные Литвой грузопотоки.

При чем, подчеркнул экономист в заключение, эта неутешительная для Литвы тенденция будет продолжаться не три года, а лет пять-десять.