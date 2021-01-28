Двое полицейских из США совершили суицид после штурма Капитолия

Двое сотрудников правоохранительных органов покончили с собой после беспорядков в Капитолии.

Двое сотрудников правоохранительных органов покончили с собой после беспорядков в Капитолии.

Смерти мужчин произошли с разницей в несколько дней, сообщил глава полиции Вашингтона Роберт Конти. Он рассказал и о том, что еще один полицейский погиб от полученных во время ЧП ранений, передает телеканал "360".

Руководитель ведомства также пояснил, что из-за протестов в столице США властям округа Колумбия пришлось выделить из бюджета региона почти 9 млн долларов. По предварительным сведениям, для устранения беспорядков, прошедших в городе 6 января 2021 года, потребовалось задействовать 850 стражей правопорядка.