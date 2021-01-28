Нижегородские полицейские пресекли работу подпольного казино

Оперативники накрыли незаконный игорный клуб в центре Нижнего Новгорода. Заведение располагалось в цокольном помещении.

Оперативники накрыли незаконный игорный клуб в центре Нижнего Новгорода. Заведение располагалось в цокольном помещении.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольного игорного клуба на улице Большой Покровской, сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. В ходе следственных мероприятий были изъяты пять игровых автоматов, покерные столы, один стол с рулеткой. Во время визита сотрудников полиции в заведении находились пять человек.

В организации подпольной деятельности стражи порядка подозревают 37-летнего гражданина и его 48-летнего соучастника, который работал в заведении крупье. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных к незаконной игорной деятельности. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Жителей Удмуртии задержали за организацию азартных игр, сообщал телеканал "360". Они открыли три казино в селе Малая Пурга.