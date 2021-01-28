Джигурда заявил, что добился "положительного результата" в деле Ефремова

Актер и шоумен Никита Джигурда гордится тем, что встал на защиту Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Суд признал заслуженного артиста виновным в аварии и осудил на 7,5 года.

Актер и шоумен Никита Джигурда гордится тем, что встал на защиту Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Суд признал заслуженного артиста виновным в аварии и осудил на 7,5 года.

По словам Джигурды, Михаил Ефремов бесспорно является гениальным артистом, однако он "не воин". Шоумен считает, что его коллега нуждался в защите и помощи после случившегося, поскольку сам не смог бы бороться с "волной".

Он подчеркнул, что оказывался в ситуациях, когда приходилось выносить публичный натиск и давление, поэтому прекрасно понимал, какими методами нужно действовать.

"Я знаю, что Миша – гениальный артист, но не воин. Я выстоял в ситуации, и когда на третий-четвертый день после произошедшего я попытался остановить волну, но как ее остановишь, когда эфиров не дают. Как не стыдно, есть презумпция невиновности! Я понимал, что нужно "шумнуть", чтобы была альтернативная точка зрения", — заявил Джигурда в интервью Youtube-шоу "Алена, блин!".

Артист также подчеркнул, что именно благодаря его стараниям в деле Ефремова был достигнут "положительный результат". На заявление телеведущей, что Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии и сейчас сидит в тюрьме, Джигурда жестко ответил, что к моменту выхода интервью могут объявить амнистию, тогда заслуженный артист выйдет на свободу.