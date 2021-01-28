Лукашенко собирается изменить закон для пресечения несогласованных акций

Незаконные акции выявили необходимость изменения законов для пресечения действий против государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Незаконные акции выявили необходимость изменения законов для пресечения действий против государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что необходимо скорректировать законы из-за несанкционированных митингов. Правоохранительные органы позволили Белоруссии "не свалиться в пропасть очередной цветной революции", считает Лукашенко.

Однако президент не исключил, что стоит вернуться к законодательству о массовых мероприятиях, которые касаются общественной безопасности. Он также предложил изучить опыт других стран в этой области.

Соответствующие вопросы безопасности нужно обсудить с органами, которые сейчас противодействуют попыткам дестабилизации обстановки в Белоруссии, заключил Лукашенко.