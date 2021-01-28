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13:17   28 Января 2021
Общество

Задержанные соратники Навального коротают время в ИВС на Петровке

Задержанные соратники Навального коротают время в ИВС на Петровке

Организаторов несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального поместили в изолятор временного содержания на Петровке в Москве.

Под следствием находятся юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь, брат скандального блогера Олег Навальный и участница группы Pussy Riot Мария Алехина. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, жалобы от задержанных не поступали, каждый из них чувствует себя нормально, пишет РИА Новости.

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