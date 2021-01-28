Миронов поддержал идею Путина о запрете отождествления СССР и нацистской Германии

Глава «Справедливой России» объяснил, почему идея президента актуальна для современной России.

В понедельник, 25 января, президент России Владимир Путин предложил Госдуме РФ разработать законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поддержал инициативу главы государства и заявил, что ставить в один ряд Советский союз и предводителя Третьего рейха Адольфа Гитлера недопустимо.

«Я сын фронтовика, мой отец воевал на Ленинградском фронте. Его в живых нет, но я испытывают чувство долга, я чувствую, что должен защитить правду отца и то, за что он воевал. В этой связи предложение нашего президента абсолютно справедливо и правильно. Чем дальше будет уходить от нас во времени день Великой победы, тем больше "сказок" мы будем слушать», — заверил депутат.

По мнению Миронова, в будущем попытки переписать итоги Второй мировой войны могут предприниматься все чаще, как со стороны некоторых европейских государств, так и со стороны независимых исследователей. Чтобы подобная тенденция не имела места в России, Госдуме стоит проработать предложение Путина и подготовить к лету 2021 года требуемый законопроект.

«Несколько лет назад мы и предположить не могли, что кто-то будет говорить про СССР, как про "второй фронт", как будто Советский союз и не воевал толком с нацисткой Германией. Но это был предыдущий этап. Сейчас уже говорят, что СССР и вовсе развязал эту войну. Вот что недоброжелатели пытаются делать. Так что решение президента абсолютно правильное», — подытожил Миронов.

Госдума РФ будет работать над законопроектом вместе с оргкомитетом «Победа». В указе Владимира Путина говорится, что документ следует подготовить до 1 июля 2021 года. Ответственным президент назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.