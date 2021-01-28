Восточные немцы высказались против новых санкций к России

Жители восточной части Германии высказались против ужесточения санкций по отношению к Российской Федерации.

Жители восточной части Германии высказались против ужесточения санкций по отношению к Российской Федерации.

Результаты опроса, проведенного специалистами ZDF-Politbarometer, показали, что часть населения страны выступает против новых ограничительных мер к России. Оказалось, что 64% опрошенных не поддерживают санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее российскую делегацию в ПАСЕ хотели лишить полномочий. В результате голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы, большинством голосов были подтверждены полномочия представителей РФ.