13:12 28 Января 2021Политика
Восточные немцы высказались против новых санкций к России
Жители восточной части Германии высказались против ужесточения санкций по отношению к Российской Федерации.
Жители восточной части Германии высказались против ужесточения санкций по отношению к Российской Федерации.
Результаты опроса, проведенного специалистами ZDF-Politbarometer, показали, что часть населения страны выступает против новых ограничительных мер к России. Оказалось, что 64% опрошенных не поддерживают санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Ранее российскую делегацию в ПАСЕ хотели лишить полномочий. В результате голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы, большинством голосов были подтверждены полномочия представителей РФ.