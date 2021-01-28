Партия Сергея Миронова объединилась с "Патриотами России" и "За правду"

Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении. Об этом сообщают СМИ.

Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении. Об этом сообщают СМИ.

Торжественное мероприятие в честь объединения трех партий состоялось в Государственном центральном музее современной истории России. Документ об объединении партий подписал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и руководители "Патриотов России" и "За правду" Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

Решение об объединении левопатриотических сил было объявлено Сергеем Мироновым 20 января. Теперь партия будет носить название "Справедливая Россия — за правду". По информации СМИ, Миронов заявил, что новый союз намерен занять второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва.