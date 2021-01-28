Испанский журналист рассказал о "беспределе" советских крабов в Норвегии

Норвежцы пожаловались на "беспредел" камчатских крабов. Об этом сообщил испанский журналист Рафаэль Рамос, который детально изучил ситуацию.

Норвежцы пожаловались на "беспредел" камчатских крабов. Об этом сообщил испанский журналист Рафаэль Рамос, который детально изучил ситуацию.

В рамках исследования в 70-х годах прошлого века советские ученые перевезли крабов в Мурманск и на Кольский полуостров. Испанский журналист заявил, что им удалось не просто прижиться на указанной территории, но и добраться до Норвегии. Теперь ракообразные наносят вред рыболовству, уничтожая сети клешнями.

Защитники окружающей среды также выступили против миграционных процессов крабов. По словам экспертов, они могут навредить балансу экосистемы, поедая морских обитателей.