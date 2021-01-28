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13:06   28 Января 2021
Политика

Россия будет выступать на зимней сессии ПАСЕ

Россия будет выступать на зимней сессии ПАСЕ

Члены ПАСЕ утвердили полномочия делегации России на зимней сессии ассамблеи по итогам голосования.

Согласно полученной информации, за это проголосовали 109 человек, против — 34, еще 24 воздержались.Вице-спикер Госдумы РФ Петр также сообщил, что два представителя проголосовали против по ошибке. Россия получит еще два голоса в свою поддержку

Стоит отметить, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявлял о намерении представителей РФ покинуть площадку, если члены ПАСЕ ограничат их полномочия. Инициативу о пересмотре полномочий российской делегации выдвинула украинская сторона.

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