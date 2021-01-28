Джигурда рассказал о многомиллионном наследстве Людмилы Браташ

Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал, как получил наследство от бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году при странных обстоятельствах.

Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал, как получил наследство от бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году при странных обстоятельствах.

Дружба Джигурды и Браташ началась около 15 лет назад. Бизнесвумен даже стала крестной матерью сына шоумена. В 2010 году она составила завещание, согласно которому все ее имущество переходит к Джигурде и его супруге. Родная сестра Браташ после смерти предпринимательницы заявила, что документ недействителен, поскольку шоумен оказывал давление на ее покойную родственницу.

Сам Джигурда сообщил, что два суда во Франции признали завещание действительным. По словам артиста, он уже начал оформление недвижимости, которую ему передала Браташ.

"Сейчас на нас с Мариной оформляется квартира на Елисейских полях стоимостью около миллиона евро", — поделился шоумен в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!".

Однако положение, как признает артист, довольно шаткое. По местным законам, чтобы вступить в право наследования нужно отдать в пользу государства 70% от стоимости недвижимости. Кроме того, Джигурда по завещанию может получить три квартиры в Москве и сбережения в размере 800 тысяч евро.