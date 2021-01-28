Госпитализированного Ланового подключили к аппарату ИВЛ

Врачи сообщили об ухудшении состояния актера Василия Ланового, которого привезли в больницу вместе с женой Ириной Купченко в начале января 2021 года.

Врачи сообщили об ухудшении состояния актера Василия Ланового, которого привезли в больницу вместе с женой Ириной Купченко в начале января 2021 года.

Мужчина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения из-за резкого снижения кислорода в крови. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал о том, что жену артиста готовы выписать, но она будет находиться с мужем.

При первой госпитализации у Ланового диагностировали всего 5% поражения легких, он быстро шел на поправку, сообщало Федеральное агентство новостей. А 16 января артисту исполнилось 87 лет.