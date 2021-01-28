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12:54   28 Января 2021
Происшествия

ЧП с вертолетом Ми-8 под Красноярском попало на видео

ЧП с вертолетом Ми-8 под Красноярском попало на видео

Кадры с протаранившим здание в красноярском аэропорту Ми-8 появились в Сети. На них видно, какие повреждения получило воздушное судно в результате столкновения.

Вертолет Ми-8АМТ задел лопастями рулевого винта здание аэровокзала в красноярском поселке Богучаны. Принадлежащая авиапредприятию "Ельцовка" машина получила серьезные повреждения хвостовой части. Видео с места происшествия опубликовали в Сети.

Инцидент случился днем 28 января во время подготовки к взлету. В результате происшествия никто не пострадал. У вертолета разрушена хвостовая часть.

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#вертолет #чп #Богучаны

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