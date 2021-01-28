В Кремле не знают о подготовке акций в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся в стране акции в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся в стране акции в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ.

По информации журналистов, Дмитрий Песков не располагает сведениями о массовых мероприятиях в поддержку президента, которые запланированы в предстоящие выходные. Ранее в СМИ была опубликована информация, что в городах России граждане намерены провести акции в защиту Владимира Путина.

"Мне, честно говоря, ничего об этом не известно, я не располагаю информацией, может кто-то и подавал заявки в каких-то городах, а может и нет, я просто ничего не знаю на этот счет. Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять", — сказал Песков.

Представитель президента также добавил, что слышал о готовности россиян поддержать президента и выйти на акции, однако он не знает, что они как-то организовывались.