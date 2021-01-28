Джигурда заявил, что смерть его любовницы Людмилы Браташ была неслучайной

Актер театра и кино, режиссер Никита Джигурда заявил, что бизнесвумен Людмила Браташ лично знала многих очень обеспеченных россиян.

Актер театра и кино, режиссер Никита Джигурда заявил, что бизнесвумен Людмила Браташ лично знала многих очень обеспеченных россиян.

Джигурда пояснил, что Браташ организовывала Vip-перевозки российских олигархов, иностранных политиков. Вероятно, бизнеследи знала какую-то ценную информацию, из-за которой ее могли убить, считает артист.

"Люсю просто стали "накачивать" какими-то препаратами, она выпивала вино. Ей подбрасывали таблетки, которые не сочетались с алкоголем", — заявил Джигурда в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!"

Режиссер добавил, что смерть Браташ связывали с несчастным случаем. Но, по словам артиста, его знакомые силовики утверждали, что у женщины был проломлен череп. Своими подозрениями о неслучайной гибели Людмилы он делился с полицией, но не мог предоставить никаких доказательств.

Зимой 2016 года владелица частной компании по организации элитный перевозок Al Aire была найдена мертвой в своей московской квартире. Таблоиды писали, что Никита Джигурда состоял с Людмилой Браташ в любовных отношениях. Эксцентричный артист обвинил в смерти подруги ее 50-летнего водителя Дмитрия, который якобы подбрасывал ей наркотики.