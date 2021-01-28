Песков прокомментировал задержания провокаторов после незаконных митингов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники полиции выполняют свои должностные обязательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники полиции выполняют свои должностные обязательства.

Песков прокомментировал задержания правонарушителей после незаконных митингов, прошедших 23 января. Официальный представитель главы РФ отметил, что стражи порядка выполняют свою работу, пресекая провокации.

Ранее столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несанкционированных митингах. Представители ведомства подчеркнули, что участники и организаторы будут привлечены к установленной российским законодательством ответственности.