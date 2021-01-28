Неудовлетворительное качество разных расследований является основанием для того, чтобы не тратить на них время, считает спикер Кремля Дмитрий Песков.

Неудовлетворительное качество разных расследований является основанием для того, чтобы не тратить на них время, считает спикер Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, ознакомились ли в Кремле с расследованием Bellingcat. Песков ответил отрицательно.

"Зачастую, их качество — просто основание, чтобы не знакомиться. Не хочется тратить время", — сказал Дмитрий Песков.

Издание Bellingcat пытается сделать Федеральное агентство новостей (ФАН) и его сотрудников героями фейкового расследования. Все их действия можно рассматривать как подготовку к масштабной фальсификации по заказу иностранных спецслужб.