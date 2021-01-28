Вертолет Ми-8 врезался в здание красноярского аэропорта

Инцидент произошел в аэропорту Богучаны. Вертолет Ми-8 столкнулся со зданием при подготовке к взлету.

Инцидент произошел в аэропорту Богучаны. Вертолет Ми-8 столкнулся со зданием при подготовке к взлету.

В результате происшествия воздушное судно повредило хвостовую балку. Пострадавших нет.

Красноярское региональное управление воздушного транспорта сообщает, что вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил здание. Специалисты устанавливают подробности аварии.

Инцидент с самолетом ранее произошел в Рамонском районе Воронежской области. Вертолет совершил жесткую посадку, в результате которой пострадали два человека.