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12:15   28 Января 2021
Происшествия

Вертолет Ми-8 врезался в здание красноярского аэропорта

Вертолет Ми-8 врезался в здание красноярского аэропорта

Инцидент произошел в аэропорту Богучаны. Вертолет Ми-8 столкнулся со зданием при подготовке к взлету.

В результате происшествия воздушное судно повредило хвостовую балку. Пострадавших нет.

Красноярское региональное управление воздушного транспорта сообщает, что вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил здание. Специалисты устанавливают подробности аварии.

Инцидент с самолетом ранее произошел в Рамонском районе Воронежской области. Вертолет совершил жесткую посадку, в результате которой пострадали два человека.

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