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12:14   28 Января 2021
Политика

В России усилят систему идентификации мигрантов

В России усилят систему идентификации мигрантов

Система идентификации мигрантов в России будет усовершенствована. О таких планах рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопросом займется Кабинет министров РФ. Систему распознавания усилят в отношении приезжих из стран Евразийского экономического союза.

Мишустин раскрыл планы правительства во время встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Совфеда. Изменения коснутся тех мигрантов, которые въезжают в Россию без визы. Если они планируют остаться в стране более чем на три месяца, то им необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.

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#мигранты #правительство #мишустин

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