В России усилят систему идентификации мигрантов

Система идентификации мигрантов в России будет усовершенствована. О таких планах рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Система идентификации мигрантов в России будет усовершенствована. О таких планах рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопросом займется Кабинет министров РФ. Систему распознавания усилят в отношении приезжих из стран Евразийского экономического союза.

Мишустин раскрыл планы правительства во время встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Совфеда. Изменения коснутся тех мигрантов, которые въезжают в Россию без визы. Если они планируют остаться в стране более чем на три месяца, то им необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.