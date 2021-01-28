Глава МИД Белоруссии заявил о деструктивной деятельности послов стран ЕС

Деструктивная деятельность некоторых послов из Европейского союза вызывает недовольство в Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Деструктивная деятельность некоторых послов из Европейского союза вызывает недовольство в Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Руководитель внешнеполитического ведомства республики сделал такое заявление в ходе заседания Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ. По его словам, некоторые послы распространяют информацию антигосударственной направленности.