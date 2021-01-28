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12:14   28 Января 2021
Политика

Глава МИД Белоруссии заявил о деструктивной деятельности послов стран ЕС

Глава МИД Белоруссии заявил о деструктивной деятельности послов стран ЕС

Деструктивная деятельность некоторых послов из Европейского союза вызывает недовольство в Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Руководитель внешнеполитического ведомства республики сделал такое заявление в ходе заседания Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ. По его словам, некоторые послы распространяют информацию антигосударственной направленности.

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