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12:13   28 Января 2021
Политика

Избиратели отвернулись от Республиканской партии США из-за беспорядков в Вашингтоне

Избиратели отвернулись от Республиканской партии США из-за беспорядков в Вашингтоне

Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии США после беспорядков, которые прошли 6 января в Вашингтоне.

По данным газеты The Hill, сведения получены только из нескольких штатов, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и тех, что вышел их партии. Отмечается, что многие граждане меняют партийную принадлежность в колеблющихся штатах.

Подобная обстановка может создать серьезные проблемы для республиканцев, которые пытаются сформировать дальнейший план действий после поражения на президентских выборах и борьбе за места в Сенате Конгресса.

Телеканал RT ранее сообщал, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш посоветовал РФ и США не останавливаться на продлении ДСНВ.

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#сша #республиканцы #когресс

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