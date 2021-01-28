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13:04   28 Января 2021
Ближнее зарубежье

Украина признала бегство своих граждан в Россию

Украина признала бегство своих граждан в Россию

На Украине фактически признали, что число граждан, получающих российское гражданство, увеличивается с каждым годом. Поэтому Киев стремится остановить этот процесс, применяя «репрессивные» методы. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее на Украине предложили ввести двойное гражданство. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду. По словам парламентариев, это позволит украинцам принимать активное участие в политической жизни государства, помогать решать внутренние проблемы, при этом сохраняя иностранное гражданство.

Верховная рада признала рост желающих получить российское гражданство на Украине

Кроме того, легализация двойного гражданства улучшит отношения с украинскими диаспорами в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и Аргентине, уверен один из авторов инициативы Олег Дунда. По его словам, таких людей сейчас насчитывается не менее 5 млн человек.

Однако нововведение не касается тех, у кого есть паспорт «страны-агрессора».

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Впрочем, запрет может быть снят, если Киев решит избавить иностранное государство от статуса «агрессора».

Верховная рада признала рост желающих получить российское гражданство на Украине

По словам Колташова, законопроект, по сути, признал «полный крах» украинских властей в стремлении запретить двойное гражданство. Ранее статьей 4 Конституции страны закреплялось обязательство иметь единый украинский паспорт. Такое же положение дублировалось законом «О гражданстве». Причем тот, кто получил иностранное удостоверение личности, автоматически лишался правовой связи с государством.

«Украина не смогла обеспечить выполнение своих собственных норм о запрете двойного гражданства — так, чтобы украинское превалировало. И это негласное признание того, что стремительно растет число граждан, которое и сохраняет паспорт Украины, но фактически переходит в российское гражданство, связывает свою жизнь с Россией, свое будущее. Поэтому власти стремятся остановить этот процесс», — не сомневается собеседник агентства.

В прошлом году российское гражданство получили более 560 тысяч иностранных граждан. Это на 32% больше, чем годом ранее. Причем число украинцев, получивших российский паспорт, увеличилось почти вдвое. Если в 2018 таких людей было 270 тыс., то в следующем уже около 500 тыс. По утверждению руководителя Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентины Казаковой, такой статистики удалось достичь «не только за счет Донецка и Луганска».

Верховная рада признала рост желающих получить российское гражданство на Украине

По словам эксперта, украинские власти исчерпали все попытки завлечь жителей Украины получить национальное гражданство. В таких условиях им не остается ничего другого, как начинать действовать «репрессивными» методами.

«Они не могут сделать это экономическим путем, заинтересовав людей перспективами украинской экономики, покупкой здесь недвижимости, обучением детей и вообще постоянного пребывания в стране. Они вынуждены делать это исключительно угрозами и шантажом и, может быть, даже действительно репрессиями, посадками в тюрьму людей за то, что они взяли российское гражданство», — предположил эксперт.

Также Колташов назвал новые ограничения в сторону российских граждан продолжением «очередной агрессии» против РФ, которая ведется с 2014 года. Однако Москва, в свою очередь, никакой войны с Киевом не ведет, продолжил экономист.

Верховная рада признала рост желающих получить российское гражданство на Украине

«Нынешний киевский режим и не скрывает того, что ведет войну с Россией. Хотя формально между странами сохраняются дипломатические отношения и никакой войны у нас нет. Но на уровне риторики — на телевидении, в статьях, в заявлениях так называемых украинских политологов —  это их война против России. Нужно рассматривать этот акт в рамках этой войны», — подытожил собеседник агентства.

Верховная рада официально назвала РФ «страной-агрессором» в январе 2015 года. Украина неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в политику государства, имея в виду конфликт в Донбассе, шпионаже и кибератаках. В свою очередь Россия не только опровергла нападки, назвав их неприемлемыми, но и выразила заинтересованность в преодолении кризиса в Киеве.

26 января этого года правящая партия «Слуга народа» предложила сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства сроком от двух до пяти лет. Кроме того, парламентарии уточнили, что они будут лишены права голоса на выборах и возможности занимать государственные должности.

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