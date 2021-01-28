Украина признала бегство своих граждан в Россию

Ранее депутаты внесли в Раду законопроект, лишающий права голоса граждан, имеющих российский паспорт. По мнению Василия Колташова, Киев перешел в наступление.

На Украине фактически признали, что число граждан, получающих российское гражданство, увеличивается с каждым годом. Поэтому Киев стремится остановить этот процесс, применяя «репрессивные» методы. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее на Украине предложили ввести двойное гражданство. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду. По словам парламентариев, это позволит украинцам принимать активное участие в политической жизни государства, помогать решать внутренние проблемы, при этом сохраняя иностранное гражданство.

Кроме того, легализация двойного гражданства улучшит отношения с украинскими диаспорами в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и Аргентине, уверен один из авторов инициативы Олег Дунда. По его словам, таких людей сейчас насчитывается не менее 5 млн человек.

Однако нововведение не касается тех, у кого есть паспорт «страны-агрессора».

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Впрочем, запрет может быть снят, если Киев решит избавить иностранное государство от статуса «агрессора».

По словам Колташова, законопроект, по сути, признал «полный крах» украинских властей в стремлении запретить двойное гражданство. Ранее статьей 4 Конституции страны закреплялось обязательство иметь единый украинский паспорт. Такое же положение дублировалось законом «О гражданстве». Причем тот, кто получил иностранное удостоверение личности, автоматически лишался правовой связи с государством.

«Украина не смогла обеспечить выполнение своих собственных норм о запрете двойного гражданства — так, чтобы украинское превалировало. И это негласное признание того, что стремительно растет число граждан, которое и сохраняет паспорт Украины, но фактически переходит в российское гражданство, связывает свою жизнь с Россией, свое будущее. Поэтому власти стремятся остановить этот процесс», — не сомневается собеседник агентства.

В прошлом году российское гражданство получили более 560 тысяч иностранных граждан. Это на 32% больше, чем годом ранее. Причем число украинцев, получивших российский паспорт, увеличилось почти вдвое. Если в 2018 таких людей было 270 тыс., то в следующем уже около 500 тыс. По утверждению руководителя Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентины Казаковой, такой статистики удалось достичь «не только за счет Донецка и Луганска».

По словам эксперта, украинские власти исчерпали все попытки завлечь жителей Украины получить национальное гражданство. В таких условиях им не остается ничего другого, как начинать действовать «репрессивными» методами.

«Они не могут сделать это экономическим путем, заинтересовав людей перспективами украинской экономики, покупкой здесь недвижимости, обучением детей и вообще постоянного пребывания в стране. Они вынуждены делать это исключительно угрозами и шантажом и, может быть, даже действительно репрессиями, посадками в тюрьму людей за то, что они взяли российское гражданство», — предположил эксперт.

Также Колташов назвал новые ограничения в сторону российских граждан продолжением «очередной агрессии» против РФ, которая ведется с 2014 года. Однако Москва, в свою очередь, никакой войны с Киевом не ведет, продолжил экономист.

«Нынешний киевский режим и не скрывает того, что ведет войну с Россией. Хотя формально между странами сохраняются дипломатические отношения и никакой войны у нас нет. Но на уровне риторики — на телевидении, в статьях, в заявлениях так называемых украинских политологов — это их война против России. Нужно рассматривать этот акт в рамках этой войны», — подытожил собеседник агентства.

Верховная рада официально назвала РФ «страной-агрессором» в январе 2015 года. Украина неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в политику государства, имея в виду конфликт в Донбассе, шпионаже и кибератаках. В свою очередь Россия не только опровергла нападки, назвав их неприемлемыми, но и выразила заинтересованность в преодолении кризиса в Киеве.

26 января этого года правящая партия «Слуга народа» предложила сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства сроком от двух до пяти лет. Кроме того, парламентарии уточнили, что они будут лишены права голоса на выборах и возможности занимать государственные должности.