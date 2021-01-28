Ученые из США разработали антитело для защиты от COVID-19 и его "родственников"

Американские исследователи разработали многообещающее антитело ADG-2. Оно продемонстрировало способность прикрепляться и к различным "родственникам" возбудителя COVID-19.

Американские исследователи разработали многообещающее антитело ADG-2. Оно продемонстрировало способность прикрепляться и к различным "родственникам" возбудителя COVID-19.

Большинство одобренных или проходящих испытания вакцин используют в качестве мишени одни и те же части вириона. Это структуры, отвечающие за прикрепление к заражаемой клетке. Они подвержены мутациям и могут различаться в зависимости от штамма вируса.

Именно поэтому американские ученые решили сконцентрироваться на создании антител широкого спектра, которые могли бы стать основой уникальных вакцин, защищающих сразу от целого семейства вирусов. Способность антитела ADG-2 прикрепляться к COVID-19 проверили на мышиных клетках. Результаты исследования впечатлили специалистов. ADG-2 соединяется с более чем с тремя десятками вариаций SARS-CoV-2. Ученые испытали перспективное тело на вирионах разных штаммов.