Украинцы сомневаются в способности Зеленского "досидеть" до конца срока

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет избираться на второй срок, потому что в таком случае его ждут "слезы в подушку", считают украинские пользователи Сети.

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет избираться на второй срок, потому что в таком случае его ждут "слезы в подушку", считают украинские пользователи Сети.

Зеленский собирается переизбираться на второй срок, сообщил исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Гео Лерос.

Пользователи Сети сообщение Лероса восприняли скептично. В комментариях украинцы усомнились в реальности такого развития событий.

"То есть он (Владимир Зеоенский. — Прим. ред.) реально верит, что досидит и этот срок?" — удивились в Сети.

Некоторые комментаторы шутили, что после импичмента нельзя пойти на второй срок. Украинцы подчеркнули, что президент Украины предал народ и не выполнил предвыборные обещания, потому что у него "память отшибло".

Политолог ранее заявил об угрозе импичмента Зеленскому на Украине. Главе государства припомнят решение о роспуске КС.