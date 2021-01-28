Леонид Волков стал фигурантом дела о призывах к участию в незаконных акциях

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по п. п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по п. п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Волкову инкриминируют призывы прийти на незаконную акцию 23 января. Правоохранители имеют в распоряжении видеозаписи, на которых сторонник Навального обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В субботу, 23 января, в ряде городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку Навального, который был задержан после прилета из Германии в РФ.