Госдума отреагировала на попытку Украины заблокировать авиасообщение с Крымом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает бесперспективной идею Киева организовать воздушную блокаду Крыма через запугивание российских авиакомпаний. Об этом он рассказал журналистам.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает бесперспективной идею Киева организовать воздушную блокаду Крыма через запугивание российских авиакомпаний. Об этом он рассказал журналистам.

Украинская прокуратура инициировала розыск самолетов, которые якобы нарушали правила международных полетов в воздушном пространстве Крыма. Ведомство в течение последних шести лет установило примерно 500 таких бортов. Соответствующий запрос направлен в Интерпол.

Шеремет в беседе с РИА Новости выразил уверенность, что планы Киева обречены. По его мнению, инициатива украинских властей не помешает представителям международного сообщества посещать регион как раньше.