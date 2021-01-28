Госдума России поставила ультиматум ПАСЕ

Россия никогда не согласится на ограничение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

Россия никогда не согласится на ограничение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

Московская делегация покинет площадку, если члены ПАСЕ примут решение урезать права РФ. Этот вопрос сейчас обсуждается в профильном комитете.

Ранее представители Украины потребовали ограничить полномочия РФ. Политологи надеются, что при обсуждении статуса России среди членов ПАСЕ возобладает здравый смысл.