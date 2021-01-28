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11:54   28 Января 2021
Общество

Ракова оценила динамику заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова оценила динамику заболеваемости COVID-19 в Москве

Устойчивый спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти города наблюдают сокращение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Сейчас в Москве свободно 50% коечного фонда, поэтому часть медучреждений столицы вернется к обычному графику работы. Они начнут принимать пациентов по своим профилям.

Весь персонал больниц пройдет тест на наличие коронавирусной инфекции, в клиниках состоится санитарная обработка. Такая мера позволит снизить риск развития бактериальных осложнений у больных. Ранее оперштаб сообщил, что в РФ за минувшие сутки вывили 19 138 новых случаев COVID-19.

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#ракова #коронавирус #заболеваемость

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